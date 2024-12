Tuvojas garās brīvdienas, un svētki ir vēl viens iemesls, lai skaisti sapostos. Nav nekāds noslēpums, ka tieši mati var būt viena no galvenajām vizuālā tēla rotām, tāpēc glītas, kuplas lokas var jo īpaši radīt svinīgu noskaņu. Tomēr... Ieveidojot matus ar, piemēram, lokšķērēm, tas ne vien aizņem diezgan daudz dārgā svētku laika, bet arī matus bojā. Jā, pat ja izmanto karstuma aizsargājošos līdzekļus. Par laimi, ir dažādi citi risinājumi! Lūk, daži no tiem!

Zeķes matu ruļļu vietā

Slavenību friziere Džastīna Marjana (kas matus veidojusi gan Kimai Kardašjanai, gan Ešlijai Grehemai) medijam "Vogue India" stāsta, ka viņai itin patīk šis paņēmiens, lai veidotu apjomīgas lokas. Kā tad zeķes to panāks? Vakarā, pirms gulētiešanas, apsmidzini matus ar ūdeni, lai tie ir viegli mitri, bet nekādā gadījumā ne slapji. Tad sadali tos četrās šķipsnās (ja esi kuplu matu īpašnieks, var arī vairāk!).

Aptin šķipsnas ap zeķi tā, it kā tas būtu klasisks matu rullis – vari izpausties arī radoši, variāciju netrūkst! Laidies miegā, un no rīta varēsi priecāties par skaistiem matu viļņiem! Lai piešķirtu vēl lielāku apjomu, Marjana iesaka no rīta iepūst saknēs mazliet sausā šampūna.