Pāris salaulājās 1953. gadā un sākotnēji Gallarates pilsētā, uz ziemeļrietumiem no Milānas, izveidoja nelielu trikotāžas darbnīcu. Viņu karjeras izšķirošais pagrieziena punkts bija 1958. gadā, kad Milānas universālveikals pasūtīja simtiem "Missoni" zīmola svītraino kleitu. Pirmā "Missoni" modes skate tika organizēta 1966. gadā, bet jau nākamajā gadā viņi piedzīvoja grandiozu uznācienu Florencē, Pitti pilī. Slavu papildināja arī pretrunas par tikumības normām, jo modeles demonstrēja tērpus bez krūšturiem, kas bija nepieciešams, lai izvairītos no to redzamības caur smalkajiem trikotāžas audumiem.