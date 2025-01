Pagrieziena punkts

Kima Kardašjana 2024. gada maija intervijā žurnālam "Vogue" atklāja, ka viņa savā garderobē glabā visus "Met Gala" tērpus. Viņa īpaši uzsvēra, ka katrs tērps ir ne tikai modes, bet arī viņas personīgās vēstures daļa. Tomēr viņa piebilda, ka ikoniskā Merilinas Monro kleita, kuru viņa valkāja divus gadus iepriekš, ir izņēmums. Šo leģendāro tērpu viņa aizņēmās no kolekcijas, kas pieder "Ripley's Believe It or Not!", un pēc pasākuma tas tika atgriezts kolekcijas glabātājiem.