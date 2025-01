Iet gulēt ar aizlīmētu muti un zīda rulli: vai ādas kopšanas rituāli ir nogalinājuši seksu?

Patiesi vietnē "TikTok " šorbīd lielu slavu guvis "rīta atbrīvošanās" process – tas ir brīdis, kad no ķermeņa tiek noņemti visi skaistumkopšanas produkti un gadžeti, kas iepriekšējā vakarā tika uzklāti uz nakti. Šie video ir sasnieguši miljoniem skatījumu, un to autori norāda, ka, jo neglītāks tu dodies gulēt, jo pievilcīgāks pamosties. "Meitenes, ja viņš tevi nemīl ar lūpu līmlenti, Korejas miega masku, borskābi, pirkstu atdalītājiem un zīda rulli..." rakstīts pie kāda video, liekot noprast, ka, ja tā nav, tad viņš, diemžēl, nav tavs īstais.

Ja vēl pirms dažiem gadiem sievietes devās gulēt zīda pidžamās, naktskreklos vai kādā seksīgā apakšveļā, tad mūsdienās tas viss ir pavisam citādāk. Un tā nu rodas jautājums – kā šiem cilvēkiem, kas pamostas no sava "kosmētiskā transformācijas procesa", klājas ar intimitāti? Izrādās, ka vairāki Gen Z pārstāvji ir atklājuši, ka viņi ir gatavi atteikties no tuvības brīžiem, lai veltītu visu savu laiku un enerģiju ādas kopšanai.

Turpinājumā kāds pieredzes stāsts

Viņa piebilst, ka tādējādi viņiem vairs nav iespējas romantiski iemigt kopā: "Man tas ir kā noteikums – ja izlaižu šo rutīnu, es vienkārši nejūtos labi." Un, kad viņa to beidzot ir pabeigusi, viņas draugs jau ir aizmidzis. Dzīvesbiedrs, protams, nav apmierināts ar šo situāciju: "Viņš par to runā katru rītu, un dažreiz mēs mēdzam par to arī strīdēties."

Tomēr – šajā visā ir kaut kas nepārprotami neerotisks

Tomēr realitāte runā skaļāk. Nav runa par to, ka šāda sieviete vīrietim nešķistu pievilcīga. Aplūkojot "TikTok" fenomenu, šķiet, ka neviena sieviete pati vairs nav gatava izlaist kaut vienu ādas kopšanas rutīnu. Viņas aizlīmē lūpas, izvairoties no skūpstiem, pašas baidās pieskarties sejai un vēl jo vairāk - neļauj to darīt partnerim…"Skaistuma kultūra liek mums nepārtraukti uztraukties par to, kā mēs izskatāmies. Un pētījumi to apstiprina! Sievietes, kuras seksa laikā domā par savu izskatu, bieži piedzīvo zemāku seksuālo apmierinātību un piedzīvo mazāk orgasmus," stāsta DeFīno. Bet interesanti ir tas, ka pastāv taču virkne pierādītu faktu, ka tuvība un orgasms var uzlabot ādas izskatu un palīdzēt justies laimīgākam. Laimīgs un līdzsvarots cilvēks bieži vien nozīmē arī laimīgu un līdzsvarotu ādu (ne vienmēr, bet bieži), tāpēc šķiet, ka, pievēršoties tikai ādas kopšanas rutīnai un aizmirstot par atpūtu, miegu un intimitāti, varam nodarīt vairāk ļauna nekā laba.