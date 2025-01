Citplanētieši nāk ar mieru! Mode reaģē uz politiskajiem satricinājumiem

Trešdien, 22. janvārī, Valters van Beirendonks, viens no Antverpenes sešinieka avangarda modes dizaineriem, demonstrēja 2025. gada rudens/ziemas kolekciju, kas raisīja asociācijas ar citplanētiešiem. Tērpi bija gluži kā no citas pasaules: ar kosmosa kuģiem rotāti krekli, somas ar citplanētiešu sejām un attēliem, kas atsauca atmiņā valdzinošo ārpuszemes iemītnieku no 1982. gada filmas "E.T. the Extra-Terrestrial". Tomēr galvenais vēstījums bija par mieru.