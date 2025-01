FKA Twigs pārspēj modes skatē demonstrēto ar skūtu galvu, sejas tetovējumiem un akordeona zābakiem

Angļu popzvaigznes neogotiskais tērps bija veidots no elementiem no iepriekšējām "Rick Owens" kolekcijām: tonētas brilles, rūsas krāsas minikleita un aitādas jaka. Vislielāko uzmanību piesaistīja "Rhina Cargoflare" zābaki pāri ceļgaliem (6000 ASV dolāru vērti, no "Rick Owens" 2024. gada rudens/ziemas kolekcijas), kas, kāpjot pa Parīzes "Palais de Tokyo" kāpnēm, kustējās kā akordeons.