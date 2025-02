Kopenhāgenas mode ir runājusi: pieaugušas sievietes valkās bērnu cepurītes

"The Guardian" žurnāliste Kloja Makdonela 30. janvāra modes rubrikā ziņo, ka viņa sūta sveicienus no Kopenhāgenas modes nedēļas, no kurienes pienes jaunāko aktualitāti. Viņas novērojumi Kopenhāgenas ielās rezumē to, kādai šai cepurei ir jāizskatās te un tagad: "Populārākās versijas ir no trikotāžas, un tām zem zoda ir siksniņa. Dažām tik garas, ka var sasiet un apjozt ap kaklu, izmantojot kā šalli. Ir tādas, kas cieši pieguļ valkātāja galvai, bet citas brīvākas. Maksimālisma cienītāji Kopenhāgenā valkāja versijas, kas rotātas fliteriem, spalvām un maziem gredzeniem." Savā reportāžā Makdonela skaidro, ka daži valkātāji tās dēvē par kapucēm, citi par "balabonnet" – krustojumu starp balaklavu un cepuri.