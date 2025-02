Pētījums atklāj, ka sievietes jau agrā vecumā sāk justies "neredzamas", un par to tiek vainota mode

Aptauja liecina, ka jau no 36 gadu vecuma vairākums sieviešu sāk justies gandrīz neredzamas, aizmirstas un it kā viņu viedoklis nebūtu nozīmīgs. Šī sajūta izpaužas gan darba vidē un sabiedrībā, bet visvairāk – modē.

Psiholoģes Kirstinas Blousas vārdiem, izdevumā "The Body and Soul", neredzamo sieviešu sindroms ir parādība, kad sievietes noteiktā vecumā tiek "kaut kādā veidā atraidītas vai devalvētas". Piedevām Z paaudzes sievietes jau 18 gadu vecumā sāk baidīties no novecošanas, jo ir pārliecinātas, ka pēc 30. dzimšanas dienas sabiedrība viņas automātiski uzskatīs par nepievilcīgām, apgalvo izdevums "The New York Post".