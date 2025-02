"The New York Times" jauno modes talantu topā izceļ Latvijas dizaineri Sabīni Skaruli

Prestižā izdevuma "The New York Times" modes žurnālists Kins Vū ir nosaucis Sabīni Skaruli starp spilgtākajiem jaunajiem dizaineriem, kuri šogad noteikti jāņem vērā. Viņas pieeja modei spēs nostiprināt stabilu vietu starp nozares nākotnes līderiem.

"1990. gadu Rīgā apģērbu nepirka – to darināja," izdevumā stāsta 35 gadus vecā dizainere. "Manai mammai bija adāmmašīna, un es iemācījos, kā no nulles izveidot apģērbu."

Sabīne Skarule "Delfi" stāsta: "Šis piedāvājums bija pilnīgi negaidīts. Sākumā domāju, ka tas varētu būt spams, bet, kad aplūkoju to rūpīgāk, sapratu, ka patiešām man raksta "The New York Times" un lūdz atbildēt uz jautājumiem, jo vēlas iekļaut zīmolu "Skarule" kā vienu no jaunajiem zīmoliem, kuriem pievērst uzmanību šajā sezonā. Ar Kinu Vū bija diezgan plaša intervija, kurā daudz jautājumu bija tieši par Latviju un to, kā ir strādāt modes industrijā, kad neatrodies ne Parīzē, ne Ņujorkā. Protams, man tas ir nozīmīgs notikums! Priecājos un novērtēju, ka profesionāļu vidū spējam noturēt interesi."