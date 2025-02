Nacionālais higiēnas jautājums: kāpēc japāņu sievietes smaržo pēc svaiguma?

"Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc smaržu tirgus Japānā neattīstījās, ir lielpilsētu iedzīvotāju dzīvesveids," viņš sacīja, piebilstot, ka pilsētu rajonos cilvēkiem bieži nākas paciest pārpildītus vilcienus, ikdienā dodoties uz darbu.

Uzmākšanās

View this post on Instagram

Tajā pašā laikā Uzlecošās saules zemes iedzīvotāji izceļas ar īpaši jutīgu ožas izjūtu, kas ievērojami atšķiras no eiropiešu.

Tāpēc japāņu moto ir – nekādu smaržu! Viņiem pat ir termins "harassment by smell" jeb "smaržu uzmākšanās". Pat ja aromāts ir patīkams, ja tas ir pārāk izteikts, tas tiek uztverts kā nepieklājība. Arī smaržu lietošanā ir jārespektē otra cilvēka personīgā telpa.

Brīnumainie izgudrojumi

View this post on Instagram

Svaiga elpa

Japāņu vīrieši un sievietes tīra zobus un skalo muti pēc katras ēdienreizes. Ja viņi pusdieno kafejnīcā vai restorānā, pēc ēšanas noteikti dodas uz tualeti, lai iztīrītu zobus ar vienmēr līdzi nēsāto zobu birsti. Šo uzcītīgo zobu tīrīšanas metodi japāņi dēvē par hamigaki, un bērniem tā tiek mācīta jau no mazotnes. Lai nesavainotu smaganas un mutes gļotādu no tik biežas tīrīšanas, japāņi izmanto mīkstākas zobu birstītes nekā Eiropā. Kā izgudrotājiem pienākas, iecienītas ir arī zobu salvetes reizēs, kad nav iespēja zobus iztīrīt ar birstīti.

Taču tas vēl nav viss. Kamēr lielākā daļa cilvēku pieraduši mazgāt rokas, atgriežoties mājās, japāņiem ar to nepietiek – viņi ne tikai rūpīgi nomazgā rokas, bet arī izskalo muti ar īpašu mutes skalojamo līdzekli.

Gan padusēm, gan pēdām

Smaržas tablete

View this post on Instagram

Viens no izcilākajiem japāņu zinātnieku izgudrojumiem ir smaržas tabletēs. Tās darbojas kā aromatizētāji, bet iedarbojas no organisma iekšienes – caur ādas porām izdalās patīkama, taču neuzkrītoša aromātisko eļļu smarža. Japāņu sievietes šīs tabletes aktīvi lieto, un tiek uzskatīts, ka to lietošana ir droša.