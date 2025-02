Aktieru ģildes balvu drosmīgākie tērpi: abažūrs, "Repšes" ādas uzvalks un vecmāmiņas aizkari

Džeina Fonda

Satriecoša aktrise satriecošā "Armani" kleitā. No pirmā acu uzmetiena šķietami vienkāršs tērps patiesībā ir meistardarbs, kas tapis no vairākiem desmitiem kilogramu pērlīšu. Un svārki? Tie nemaz nav parasti svārki – tās ir pērļu skariņu kaskādes.

Maikls Urī

Džia Kopola

Ariana Grande

Danielle Dedvaijere

Džeimija Lī Kērtisa

Alī Āna

Līdzīgi kā Kērtisas tērps, arī "Netflix" filmas "The Diplomat" aktrises kleita, ko radījis Saūda Arābijas zīmols "Ashi Studio" izpelnījās kritiku kažokādas klātbūtnes dēļ. Neētiski, taču nenoliedzami pievilcīgi.

Illina Singa

Sintija Erivo

Lai gan kleitu apsmēja, sakot, ka tā atgādina vecmāmiņu aizkarus un burvjus, šī kleita ir patiesi unikāla. Tā ir vintāžas gabals no modes nama "Givenchy" augstās modes kolekcijas 1997. gada rudenim/ziemai. Un vēl leģendārāk, to ir radījis nelaiķis Aleksandrs Makvīns.

Timotijs Šalamē

Diezin vai aktieris ir ņēmis piemēru no mūsu bijušā politiķa Eināra Repšes ādas uzvalka, tomēr zināma līdzība ir manāma. Tas ir "Chrome Hearts" melns ādas uzvalks, kuru izceļ Charli XCX "Brat Summer" iedvesmotais neona zaļais krekls.

Zoja Dešanela

Jautra, aizraujoša un sievišķīga versija par smokingu! Monohromā smokinga vakarkleita ir no modes nama "Giorgio Armani".

Džoja Kinga

"Miu Miu" kleita ar zilu apkaklīti, dimantiem un caurspīdīgu audumu paneļiem ir unikāla parafrāze par uniformu garderobi. Tā apvieno kaut ko no smokinga, kaut ko no krekla, bet patiesībā – ir nekas no tā.