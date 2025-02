Modes lamatas: 10 kļūdas, kas liek izskatīties vecākai, un kā no tām izvairīties

Modes dizainere Koko Šanele aicināja ievērot mantru, ka pirms iziešanas no mājas ir jānovelk viena no lietām. Savukārt itāļu stiliste Anna Dello Russo, kas ir modes nometnes otrā galā, iedrošina uzvilkt vēl 17. Neatkarīgi no tā, kura attieksme atbilst jūsu personībai, pastāv pamatprincipi, kas ir nemainīgi un universāli – jāorientējas proporcijās (ķermeņa formas aspektā), jāsaprot detaļu nozīme un jāizprot krāsu spēks.