Jau aptuveni mēnesi sociālajā medijā "TikTok" cirkulē video, kurā platformas lietotāji atrāda, kā visu savā dzīvē dara "ļoti atturīgi, ļoti pārdomāti" jeb "very demure, very mindful". Lai arī cilvēki, tostarp arī slavenības to uztver kā jautru joku, šī tendence nemaz nav tik nevainīga – tā raksturo tradicionālo sievu dzīvi un sludina nesasniedzamus sieviešu tēla ideālus.