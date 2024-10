Ir kāda garša, kas pēdējā laikā kļuvusi jo īpaši slavena. Tā piemīt Dubaijas šokolādei. Dažiem tā ir "laime pilnībā", bet citiem šķiet pārspīlēti salda un nepiedodami dārga. Kas padara šo šokolādi tik īpašu, ka cilvēki ir gatavi maksāt līdz pat 50 dolāriem par nieka gabaliņu? Šīs šokolādes popularitāte sacēlusi īstu vētru gan ārzemēs, kur pircēji stāv pat garās rindās, lai to iegūtu, gan arī Latvijā, kur cena svārstās no 7 līdz 30 eiro par plāksnīti. Ar ko šī šokolāde izceļas uz citu fona, un kāds ir tās noslēpums? Un kā to mājās pagatavot pašam?