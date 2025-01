Influencere iztērē 17 tūkstošus dolāru, lai izņemtu sešas ribas. Kaulus pārvērtīs kronī

Influencere Emīlija Džeimsa pārsteidza savus sekotājus, izvēloties plānveida operāciju, lai izņemtu ribas un iegūtu slaidāku vidukli. Procedūra viņai izmaksāja 17 000 ASV dolāru (16 500 eiro). Tagad 27 gadus vecā sieviete ir pieņēmusi vēl pārsteidzošāku lēmumu par to, kā izmantot izņemtos ribu kaulus.

"Es plānoju, ka kāds no tiem izgatavos kroni," Džeimsa atklāja "New York Post". "Ārsti atļāva man paturēt ribas, un sākumā plānoju tās uzdāvināt savai labākajai draudzenei." "Cilvēki ieteica no tām izgatavot košļājamās rotaļlietas vai pat izvārīt buljonu," viņa piebilda. "Es personīgi domāju, ka mana gaļa būtu garšīga," Džeimsa pasmējās un pārliecināja, ka veselības apsvērumu dēļ viņa kaulus nelietos uzturā.