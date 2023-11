Ja vēlies noraudzīties uz to, kā vīrietis raud un gandrīz vemj no stresa – "Netflix" piedāvā savu jaunāko hitu. Saskaņā ar neoficiāliem datiem, kopš pirmajām piecām epizodēm "Squid Game: The Challenge" ir ieņēmis "Netflix" topu augšgalu daudzās valstīs. Tomēr ne viss ir tik gludi: dalībnieki draud iesūdzēt tiesā "Netflix" par nervu bojājumiem un hipotermiju, turklāt izskan bažas, ka patiesībā šovs nav nemaz tik patiess, kā varētu šķist.