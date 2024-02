Krūts barošana nekādi nevar izraisīt kariesu, gluži pretēji – mātes piens pasargā no kariesa un veicina labu mikrofloru mutē, zarnās un kopumā labvēlīgi ietekmē mazuļa veselību. Bērnu zobu stāvoklis ir gaužām bēdīgs, to atzīst mediķi, taču to galvenokārt radījuši citi faktori – uzturs, nepietiekama higiēna un vēl daži apstākļi. Kādēļ uzsvars uz mātes pienu, kas nepaaugstina kariesa risku? Jo tieši uz ilgzīdīšanu kā galveno iemeslu, kāpēc mazuļiem ir caurumi zobos, pirmajās vizītēs vecākiem norādījuši zobārsti.