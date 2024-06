Reiboņi, drudzis, slikta dūša, galvassāpes, roku un kāju trīcēšana – šādas sajūtas Rebeka (sievietes vārds mainīts) piedzīvoja, cenšoties atteikties no antidepresantu lietošanas. Lai arī kopumā sieviete ir pārliecināta, ka zāles viņai bija vajadzīgas, un par sava ārstējošā psihiatra darbu nesūdzas, šī pieredze viņu pārsteidza nesagatavotu.

Reti, bet arī šādas blaknes var piedzīvot, mēģinot pārtraukt antidepresantu lietošanu. To dēvē par atcelšanas sindromu, un ar to parasti mēdz saskarties pacienti, kas zāles pārtrauc lietot pārāk strauji vai arī pārāk ātri. Pārtraucot lietot antidepresantus, ir būtiski pakāpeniski samazināt to devu.