Kādu materiālu izvēlēties?

"Izvēloties apakšveļu, mums ir jāatceras par to, ka ādai svarīgi ir "elpot". Šī iemesla dēļ ļoti būtiski ir izvēlēties apakšveļu no dabiskiem, gaisu caurlaidīgiem materiāliem, piemēram, kokvilnas, bambusa, un ir jāizvairās no sintētiskas apakšveļas. Adekvāta gaisa caurlaidība samazina svīšanu un temperatūras pieaugumu, kas tik ļoti patīk dažādām baktērijām un sēnītēm. Sievietēm, kurām bieži ir Candida jeb piena sēnītes infekcija, būtu nepieciešams pilnīgi atteikties no sintētiskās apakšveļas nēsāšanas ikdienā un pirkt tikai dabīgu materiālu apakšveļu, lai neradītu piena sēnītei tik ļoti tīkamo vidi," savas rekomendācijas sniedz eksperte Lohova.