Pēc skaistumkopšanas ekspertu domām, mūsu uzacīm ir lielākā ietekme, nekā jebkurai citai mūsu sejas daļai, uz to, kā mēs izskatāmies un kā mūs redz citi. Pēdējo divu gadu laikā esam pieredzējuši uzacu laminēšanas uzplaukumu. Patiesībā tā pat ir kļuvusi par populārāko procedūru salonos. Bet, plānojot jebkuru estētikas procedūru, der atcerēties ne tikai par to priekšrocībām, bet arī trūkumiem. Vai tiešām pēc laminēšanas uzacis var arī "nodegt"? To un visu citu par laminēšanu runājam ar skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā Alīnu Korziņinu un "Veselības centra 4 Dermatoloģijas klīnikas" dermatoloģi Karīnu Zavorinu.