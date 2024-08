Runājot par dzimumlocekļa izmēru, vīriešiem ir ieskaidrots – "jo lielāks, jo labāks". Tātad pēc būtības sanāk, ka tieši tas ir vissvarīgākais rādītājs, pēc kura sievietes viņus vērtē. Un tieši šī visai nepareizā pieņēmuma dēļ neķītrās iepazīšanās sarunās un iepazīšanās lietotnēs vīrieši nu nekādi nespēj par to nerunāt. Viss jau būtu labi, bet... Lielākoties viņi pārspīlē, savam izmēram klāt pievienojot vēl dažus centimetrus. Kāpēc tā? Un vai tiešām izmēram ir nozīme? Par to lai runā sievietes!

Žurnālists Tomass Hikmens grāmatā "God's Doodle: The Life and Times of the Penis" raksta: "Patiesībā jebkurš vīrietis lieliski apzinās, ka viņa dzimumlocekļa izmēram nav nekādas nozīmes attiecībās. Viņš skaidri zina, ka tas nav vissvarīgākais faktors, lai sievietei iepatiktos. Bet tomēr viņu tas tik un tā satrauc! Un ne tikai tas. Viņaprāt, arī ķermeņa garumam attiecībās ir primāra nozīme. Tieši tā iemesla dēļ vīrieši dažkārt par to melo iepazīšanās laikā, pievienojot savam ķermeņa un dzimumlocekļa garumam pāris centimetrus. Protams, meli nāk gaismā, tiklīdz tiešsaistes saruna pāriet klātienes sarunās."