Iedomājies – pēkšņi pret stenderi atsit kājas pirkstiņu. Sakostiem zobiem saķer pēdu, cerot, ka asās sāpes drīz pāries. Bet gadās, ka trieciens kauliņam bijis liktenīgs un slēdziens gaužām vienkāršs – pirksts ir lauzts. Vai pēc traumas uzreiz skriet pie ārsta? Likt aukstas kompreses vai cerēt, ka pāries pats no sevis? Par svarīgāko stāsta eksperts.

Parasti iemesli lauztiem kāju pirkstiem ir diezgan sadzīviski. "Staigā dzīvoklī bez čībām vai ļoti mīkstās čībās. Un tad atsit pirkstus pret galda kāju, pret stenderi vai kādu citu stūri," stāsta Juris Jukonis, "Veselības centra 4" traumatologs ortopēds. Parasti šie pirkstiņi lūst falangu līmenī. Tas notiek tāpēc, ka kāju pirksti ir daudz vājāki nekā plaukstu, jo ar plaukstu pirkstiem mēs katru dienu kaut ko darām – ņemam, dodam, kustinām. Ar kājas pirkstiem neko neņemam – tie ir mūsu pasīvie kompanjoni. "Ļoti būtiski, lai būtu ērti apavi – pirkstiem nekas netraucētu, nespiestu. Tiklīdz iegādāsieties kādus apavus, kas ir nedaudz mazāki, pirksti par to uzreiz brīdinās."

Ja runā par sezonālajām "stulbajām" traumām, viens no to cēloņiem ir futbola spēlēšana basām kājām. "Vienmēr atskries kāds no šādiem spēlētājiem ar pārlauztu pirkstu. Un tad gan varētu būt nopietnākas problēmas. Parasti ar pēdu pirkstiem īpaši neauklējas – tikai tad, ja pirksts ir galīgi sašķaidīts un vajag operēt, bet visbiežāk tie ir tādi lūzumi, kuriem operāciju nevajag. Bet futbola spēlēs... Kā nu kuru reizi gadās, tā arī uzsit." Un var uzsist arī tā, ka kauls ir salūzis daudzās daļās. Tad jārīkojas operatīvi, jo ir gadījumi, kad kauls vairs nestāv vietā – vajadzīga ģipša fiksācija un kruķi, lai saglabātu kaula fragmentu vajadzīgajā stāvoklī.