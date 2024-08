Jā, jā, dažs labs var doties uz Rīgas labāko salonu un pieaudzēt krāšņas cirtas sapņu garumā, biezumā un tonī. Bet, ja negribas šķirties no dažiem simtiem eiro, nāksies vien strādāt ar to, ko māte daba mums piešķīrusi. Ja vēlies garākus un veselīgākus matus, vērts ņemt vērā dažus no aprakstītajiem padomiem!