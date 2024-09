Nāve nav temats, par kuru cilvēki bieži runātu ģimenē, draugu un darba kolēģu vidū, un tas ir saprotams. Vienlaikus ikvienam derētu apzināties, ka nemirstība nepastāv. Jautājums par to, vai cilvēks, dzīvs esot, var juridiski noformēt savu pēdējo gribu par to, kas un kā ar viņa ķermeni notiks pēc nāves fakta, arī var šķist nedaudz dīvains, un var rasties pretjautājums: kuram vispār kas tāds ienāk prātā? Tomēr nekā dīvaina tajā nav – ir cilvēki, kas nebaidās runāt par nāves tematiku, un viņiem ir savi iemesli, kādēļ laikus aizdomāties par šādām lietām.

Raksta ideju rosināja divu "Delfi" lasītāju iesūtīti jautājumi. Katram no viņiem ir sava motivācija interesei par iespējām juristam izteikt pēdējo gribu par savas došanās mūžībā ceremoniju. Tāpēc arī centāmies noskaidrot, vai nudien tas ir iespējams. Vēl rakstā lasi par to, kāpēc ir svarīgāk domāt par cilvēka vēlmju piepildīšanu, dzīvam esot, nevis ieciklēties uz kapu kultūru un lielās rūpes un mīlestību pret tuvinieku izrādīt, skrienot grābt vecās lapas kapos. Un būs arī divi mazi stāsti par tā dēvēto X stundu, kuru daudzi cilvēki jau paredz iepriekš. Visu iesaistīto – lasītāju un pieredzes stāstu autoru – vārdi ir mainīti.

Lai izslēgtu lišķību un nebūtu jārunā par dārgajām bērēm

Jautā portāla "Delfi" lasītāja Evita: "Nesen biju radinieka bērēs. Onkulis gados, jā. Viņš un viņa sieva faktiski vienlaikus smagi saslima, un visi radinieki novērsās. Skaidrs, ka katram jau savas problēmas un neviens negrib vēl papildu slodzi, lai uzņemtos rūpes par diviem večukiem. Es iespēju robežās skrēju – izvadāju pa dakteriem, aizvedu pārtiku utt. Atradu laiku, lai gan pašai ģimene, bērni un viss pārējais. Jāņonkuļa bērēs man reāli kļuva slikti, redzot to lišķību, uzspēlētās sēras. Pēkšņi visiem tik žēl aizgājēja. Pēkšņi visi atceras, cik jauks viņš bija. Kāds vēl sāka runāt par to, cik tad bēres izmaksāja, vai kas nepalika pāri. Stāvēju, skatījos uz to visu, un man galva sāka griezties. Nolēmu, ka savās bērēs, kas, cerams, nebūs jāorganizē tuvākajos gados, negribu redzēt šādu cirku. Gribu pati samaksāt par savām bērēm, juridiski visu noformēt, lai nevienam nebūtu jāžēlojas par iztērēto naudu un laiku viltus raudāšanai. Latvijā tas ir iespējams?"