Ir veikti plaši pētījumi par neauglību un grūtniecības komplikācijām, ņemot vērā to, kāds ir sievietes vecums. Tomēr daudz mazāk pētījumu ir veltīts tam, kā ar gadiem samazinās vīriešu reproduktīvās spējas. Faktiski literatūrā pat nav vienprātības par to, kāds vecums vīriešiem tiek uzskatīts par "progresīvu". Par sievietēm viss it kā skaidrs – mūsdienu pētījumi atklāj, ka sievietes auglības rādītāji būtiski sāk samazināties jau 27 gadu vecumā. Sievietēm pēc 30 gadu vecuma spēja ieņemt bērnu ar katru gadu samazinās par 5%. Tomēr koncentrēšanās tikai uz to, kādi faktori un kāds sievietes vecuma slieksnis ietekmē auglību, var novērst uzmanību no fakta, ka svarīgs ir arī vīrieša vecums.