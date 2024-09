Veselības tēmu pārpilnība tiešsaistes platformās, īpaši "TikTok", ir kļuvusi par īstu fenomenu. Ne pozitīvā ziņā! Tajā bieži parādās spekulācijas par dažādām diagnozēm, "brīdinājuma zīmēm", kā arī tiek piedāvātas ārstēšanās metodes. Šie padomi nereti nāk no influenceriem, kuriem ir vairāk nekā 10 000 sekotāju, kas it kā liek domāt, ka viņu viedoklis ir uzticams. Taču patiesībā viņi stāv ļoti tālu no medicīnas.