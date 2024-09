Arvien tiek meklēti jauni un citādi veidi tabakas un nikotīna lietošanai, kas būtu veselīgāka alternatīva par parastajām cigaretēm. Viena no iespējām – mazie, baltie maisiņi, kurus aizbāzt aiz lūpas. Tos nav jāsmēķē, turklāt citi nemaz neredz, ka tev nikotīna spilventiņš atrodas mutē. Izklausās lieliski, vai ne? Taču zobārste min, ka nikotīna spilventiņus nevar salīdzināt ar bezpiedevu jogurtu, kas būs veselīgāks par, piemēram, persiku jogurtu. Kā tie galu galā ietekmē veselību? To rakstā skaidro arī kardiologs un narkoloģe.

Viens ir elektroniskās cigaretes – veipi, salti, kubiki un kas tik vēl ne. Taču vēl kas cits ir nikotīna spilventiņi, kurus absolūti nav iespējams pamanīt no malas, ja kāds to lieto un tādējādi tie iedzīvotāju vidū kļuvuši visai iecienīti. Taču to ietekme ne tikai uz mutes veselību, bet veselību kopumā ir vērā ņemama, un te nelīdzēs ne zobu tīrīšana divreiz dienā, ne skalošana ar mutes skalojamajiem līdzekļiem, vai to diegošana.