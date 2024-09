Dabīgie tomēr labāki?

Nē. Viens no maldinošākajiem apgalvojumiem ir tas, ka parastie pretsviedru līdzekļi izraisa krūts vēzi. Šādas baumas aizsākās jau tālajos deviņdesmitajos gados ar "ķēdes vēstules" palīdzību. Tajā bija teikts, ka produkti, kas samazina svīšanu, bloķējot sviedru kanālus, neļauj padušu zonai "attīrīties no toksīniem", kas var uzkrāties "limfmezglos zem rokām", un izraisīt šūnu mutācijas un galu galā krūts vēzi. Vēstulē arī apgalvoja, ka iegriezumi ādā skūšanās dēļ var vēl vairāk palielināt krūts vēža risku, ļaujot ķimikālijām no pretsviedru līdzekļiem iekļūt organismā.