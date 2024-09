"Sirds mums ir tikai viena, sacensību un treniņu mums ir daudz," par to, kāpēc ļoti piesardzīgi pie sportošanas atgriezties pēc Covid-19 pārslimošanas, saka kardiologs, profesors Andris Skride. Jāņem vērā, ka slimības laikā viss organisms strādā pastiprinātā – izdzīvošanas – režīmā. Un tieši tāpēc pēc Covid-19 vai citām vīrusu slimībām ieteicams no treniņiem izvairīties 5–7 dienas, pēc citām rekomendācijām – pirmās 10 dienas pēc atveseļošanās no Covid-19 izvēlēties vieglu fizisko slodzi, piemēram, pastaigas. Bet kāda "recepte" ir tālākajam posmam? Par to lasi rakstā! Ieteikumos dalās arī sertificēta fitnesa trenere Paula Markusa.