"Sāp pie katras kustības, sāp briesmīgi. Skalā no 1 līdz 10 ir jau 20. Ja iztaisnojies, tad sāp, ja pieliecies, tad arī sāp. Tās ir ļoti nomācošas sāpes, un pirmajā reizē vispār šķita, ka atdošu galus. Tā es tāda, čokuriņā savilkusies, otrajā lēkmes reizē gulēju gultā, un domāju – saukt "ātros" vai zvanīt māsai," sāpes, ko radīja žultsakmens, atceras "Delfi" lasītāja Inta. Otrajā lēkmes reizē viņa jau zināja, kas vainojams, jo vēdera dobuma ultrasonogrāfijā tika atklāts centimetru diametrā liels žultsakmens. Ģimenes ārste gan norādījusi, ka ar operāciju steigties nevajag, – no sākuma jāpamēģina to izšķīdināt, lietojot žultsakmeņus šķīdinošus medikamentus.