Realitāte ir vairāk nekā skarba – dati liecina, ka aptuveni katrai astotajai sievietei dzīves laikā tiek diagnosticēts krūts vēzis. Mūsdienās 76 procenti cilvēku pēc diagnozes saņemšanas dzīvo desmit vai vairāk gadu. Atkarībā no krūts vēža veida un stadijas pastāv dažādi ārstēšanas veidi, tostarp ķīmijterapija, staru terapija un mastektomija, kuras laikā tiek izņemti daži vai visi krūts audi. Metodes izvēle būs atkarīga no vairākiem faktoriem, sākot no skarto audu atrašanās vietas līdz vecumam un vispārējam veselības stāvoklim.