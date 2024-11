Ja tevi pieķertu pie ledusskapja pusnaktī, kas būtu tavās rokās – salda uzkoda vai kaut kas sāļš? Bet vai esi kādreiz aizdomājies, kurš no šiem kārumiem patiesībā vairāk kaitē tavai veselībai? Vai sāls šķipsna ikdienas ēdienkartē ir sliktāka par cukura karoti tējā? Noskaidrosim! Trīs ārsti no dažādām nozarēm – kardiologs Ņikita Nazarenko, nefroloģe Ieva Ziediņa un dermatoloģe Karīna Zavorina – atklāj, kādas sekas uz sirdi, ādu un nierēm atstāj šie divi "ļaundari" un kurš no tiem patiesībā ir mūsu lielākais ienaidnieks...