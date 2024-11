Ārste apliecina, ka termins "menopauze" sabiedrībā ir tāds kā neliels bieds, un neviena sieviete to it kā tieši nevēlas saistīt ar sevi. Bet tā ir normāla fizioloģiskas novecošanās daļa. Viņa atgādina, ka vienu brīdi bija populārs "anti-aging" koncepts, un tas, protams, ir pretrunā ar šādām fizioloģiskām norisēm, kā menopauze, jo no tās izvairīties īsti nav iespējams, ja esam ilgdzīvotāju ērā. "Olšūnām novecojot, to rezerves mazinās un kādā brīdī tās pavisam izsīkst, un tad novērojam estrogēnu deficītam raksturīgos simptomus," saka ārste.