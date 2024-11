Izrādās, nogurums ir viena no visbiežākajām sūdzībām, ko cilvēki izsaka ārsta kabinetā. Bet kāpēc? Kāpēc tik daudzi no mums jūtas pārslogoti, pārguruši vai nepietiekami apmierināti ar dzīvi? Ko īsti nozīmē būt nogurušam? Iemesli tam ir visdažādākie: sociāli, bioloģiski, psiholoģiski.

"Patiesi, nogurums ir ārkārtīgi, ārkārtīgi izplatīta pacientu sūdzība," norāda ģimenes ārste Rozalinda Adamsa intervijā BBC. Un, ņemot vērā tā izplatību, Apvienotās Karalistes Nacionālais veselības dienests ir radījis pat īpašu akronīmu – TATT (Tired All The Time) jeb noguris visu laiku.

Tomēr, neskatoties uz noguruma izplatību, zinātnieku izpratne par to, kas tieši to izraisa, kā tas ietekmē mūsu ķermeni un smadzenes, kā arī par to, kā to visefektīvāk ārstēt, joprojām ir ļoti ierobežota. Pat formulēt definīciju bijis sarežģīti. Nogurums atšķiras no miegainības. "Protams, abi ir cieši saistīti, bet nogurums ir daudz plašāks un sarežģītāks," skaidro Adamsa.