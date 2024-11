"Veselības centra 4" fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts un algologs Matīss Mežals stāsta, ka pēc statistikas muguras sāpes ir pašas biežākās. "Visbiežāk ir muguras lejasdaļas, krustu, jostas daļas sāpes. Nākamās ir kakla zonas sāpes – kakls, sprands, pakausis." Par to liecina arī "Statistikas portāla" dati: muguras lejasdaļas sāpes vai citas hroniskas muguras problēmas ir vienas no biežākajām veselības problēmām. Aptuveni 60 procenti to cilvēku, kas izjūt fiziskas sāpes, atzīst, ka saskaras ar muguras lejasdaļas problēmām. Visbiežāk tie ir cilvēki vecumā no 45 līdz 64 gadiem. Un 37 procenti saskaras ar mugurkaula kakla daļas sāpēm.