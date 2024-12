"Lūk, rituāls, kā es iesāku savu maiņu bārā, – viens šots espreso, viens šots šņabja un viens ar cukura sīrupu. To visu vienā malkā norij un pa virsu iešņauc divas līnijas ar kokaīnu. Maiņa var sākties!" par savu pieredzi, strādājot Vecrīgas bārā, stāsta tagad 25 gadus vecā Melisa (vārds mainīts). Kad strādāja bārā, viņai bija 22 gadi, taču ar narkotikām viņa iepazinās jau krietni agrāk. Atklātā sarunā viņa stāsta, kā tas ir – būt atkarīgai no kokaīna un citām narkotiskajām vielām. Un kas viņai palīdzēja no apburtā narkotiku loka tomēr izbēgt...