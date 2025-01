Ne vienmēr sievietes, kurām ir endometrioze, tiek no ārstu puses saprastas. Un ne vienmēr viņām šī diagnoze tiek laikus noteikta. Nereti tie ir vairāki gadi, kas pavadīti diskomfortā, ar bailēm gaidot, kā tiks pārciestas nākamās mēnešreizes. Būts pie neskaitāmiem ārstiem, no kuriem nereti nākas dzirdēt, ka viss ir kārtībā, sāpes menstruāciju laikā, kas bieži pavada endometriozi, vienkārši esot daļa no būšanas par sievieti. Cik daudz patiesības ir šajā un līdzīgos uzskatos par sieviešu veselību, vaicājam ginekologiem.

Sāpes – tā ir daļa no būšanas par sievieti. Vai tiešām?

"JV Klīnikas" ginekologs, dzemdību speciālists Jurģis Vītols stāsta – daļai pacienšu, kuras piedzīvo sāpes menstruāciju laikā, ir primārā dismenoreja. Izteiktas sāpes šajā gadījumā ir tamdēļ, ka dzemdē notiek iekaisīgas reakcijas. Tomēr viņš norāda – komentārs no ārstu puses, ka šādas sāpes ir normāla parādība, nav pieņemams. Ja pacientei ir šādas sūdzības, ir jāizslēdz visi objektīvie iemesli, kas to varētu ierosināt, mērķtiecīgi izslēdzot arī endometriozes varbūtību. Kā skaidro ārsts, endometrioze ne vienmēr par sevi liks manīt tikai ar sāpēm mēnešreižu laikā. Tās var būt arī sāpes vēderā, sāpes seksa laikā, vēdera izejas traucējumi, sāpīga čurāšana menstruāciju laikā, arī ļoti stipras mēnešreizes, vēdera pūšanās mēnešreižu laikā, nogurums.

"Diagnoze netika noteikta savlaicīgi, jo traucējošais simptoms bija vēdera izeja un tās blakusparādības, tāpēc to nesavienoja ar ginekoloģiju. Pagāja apmēram trīs gadi pie dažādiem ārstiem," stāsta Daiga, kurai endometriozi diagnosticēja ap 26 gadu vecumu. Līdzīga pieredze ir Vitai, kuras simptomu sarakstā iekļauts arī urīnvada nosprostojums. "No akūtas problēmas līdz diagnozei – vairāk nekā pusgads. Šo mēnešu laikā slimnīcā visu laiku tiku sūtīta no urologiem pie ginekologiem, no ginekologiem pie urologiem. Varu tikai minēt, vai tā bija ārstu neiedziļināšanās manā problēmā, nezināšana vai veselības sistēmas trulums. Līdz beidzot bija operācija un histoloģija, kur pateica, ka tā ir endometrioze. Tas laiks bija diezgan stresains, neziņas pilns. Atlika tikai paļauties un cerēt, ka ārsti beidzot sapratīs, kas to izraisa un kā man palīdzēt."