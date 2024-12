Kā izdevumā "Pop Sugar" skaidro psihoterapeite Hanna Zipesa Bāzela, "Svētkos būt skaidrā šķiet kā ierasties uz karnevālu ikdienišķās drēbēs — it kā visi būtu "uz viena viļņa", bet jūs esat dīvainis."

Ir daudz svarīgu iemeslu, kāpēc cilvēki izvēlas atteikties no alkohola lietošanas – sākot no personīgām izvēlēm līdz problēmām, kas saistītas ar vielu lietošanu, medikamentu mijiedarbību, veselības stāvokli un reliģiskiem ierobežojumiem. "Nedzeršana svētku laikā var palīdzēt cilvēkam būt mierīgākam šajā trauksmainajā periodā. Tā var atvieglot sarežģītu un delikātu situāciju risināšanu, ļaujot skaidrāk domāt un koncentrēties," saka atkarību ārste Kortnija Skota.

Neatkarīgi no iemesla, svētku laikā būt skaidrā var būt īpaši grūts uzdevums. "Viss šajā sezonā ir radīts tā, lai mudinātu atslābināties," saka Bāzela. "Spriedze? Ielejiet dzērienu. Neveikla pieklājības saruna? Iedzeriet kokteili. Par daudz ģimenes drāmas? Laiks vīnam." Spiediens iedzert ir visur, un apkārtējie cilvēki ne vienmēr atteikšanos no alkohola uztver ar sapratni un atbalstu. Kas var liecināt, ka viņiem pašiem vajadzētu izvērtēt savas attiecības ar alkoholu. Tomēr grūti nenozīmē neiespējami, un miljoniem cilvēku izdodas svētkos būt skaidrā un lieliski pavadīt laiku.

Scenārija pārrakstīšana

"Triks nav vienkārši sakost zobus un izturēt, bet gan pilnībā mainīt savu pieredzi," saka Bāzela. "Ja doma par kokteiļu ballīti šķiet nepanesama, vienkārši neejiet. Ja cepumu cepšana pidžamā jums sagādā vairāk prieka, dariet to." Ja kāda daļa no svētku plāniem vai tradīcijām rada diskomfortu vai trauksmi, nebaidieties to mainīt un izvēlieties citu pieeju, kas atbilst jūsu vajadzībām un vēlmēm.