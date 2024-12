"Kaut arī kampaņots daudz, sabiedrības vēlme pasargāt savus jauniešus no cilvēka papilomas vīrusa (CPV) izraisīta vēža ir rīcībā nepastāvīga, jo ap kādu kampaņu laiku šī interese uzlabojas, pēcāk atkal mazinās," to intervijā pauž Latvijas Kolposkopijas biedrības priekšsēdētāja, ginekoloģe Olga Plisko. Pēc viņas aprakstītā, Latvijā šai ziņā joprojām ir nedroša un skumja situācija, un runa ir par pašu sabiedrību, tās gatavību parūpēties par sevi, par saviem bērniem, jo pilnībā par sabiedrības līdzekļiem vakcinācija ir pieejama jauniešiem vecumā no 12 līdz pilniem 18 gadiem. Turklāt, ja vakcinācija pret CPV, kurā jāsaņem divas vakcīnas, ir iesākta pirms pilngadības, tad arī pabeidzot – tā būs valsts apmaksāta.

Tiem, kas nav interesējušies, lūdzu, rezumējiet, kas ir CPV un ko tas izdara?

Cilvēka papilomas vīruss ir infekcija, kura ir ļoti plaši izplatīta un saslimt ar to var faktiski katrs – jebkura sieviete, jebkurš vīrietis un jebkurā vecumā. CPV nešķiro! Galvenais, ar ko CPV tiek asociēts, ir dzemdes kakla vēzis, bet kopumā tas nav tikai šis vēzis, tās ir arī dažādas labdabīgas un ļaundabīgas saslimšanas arī citos orgānos un sistēmās. Sievietēm līdztekus dzemdes kakla vēzim tās būs maksts un ārējo dzimumorgānu labdabīgas vai ļaundabīgas izmaiņas, vīriešiem tas var būt saistīts ar dzimumlocekļa vēzi. Savukārt abiem dzimumiem – ar taisnās zarnas vēzi. Tas var izraisīt arī mutes un rīkles dobuma vēzi. Tā ir bieža un ļoti izplatīta saslimšana, kura var izraisīt vairākas nopietnas saslimšanas, tāpēc par to vienmēr ir aktuāli runāt.

Un kāpēc ir svarīgi vakcinēties pret CPV?

Vakcinēties ir svarīgi, lai nesaslimtu ar cilvēka papilomas vīrusu un tas neizraisītu saslimšanas, par kurām iepriekš runājam. Domāju, ka mums ir jāpārstāj fokusēties tikai un vienīgi uz dzemdes kakla vēzi. Protams, Pasaules Veselības organizācijas globālais mērķis ir dzemdes kakla vēža eliminācija ideālā variantā līdz 2030. gadam, bet tad, kad mēs runājam par vakcināciju pret CPV gan meitenēm, gan zēniem, runājam ne tikai par dzemdes kakla vēzi, bet arī par citām saslimšanām, ar kurām slimo sievietes un vīrieši jebkurā vecumā. Vakcinācijas jēga ir daudz plašāka! Taisnās zarnas vēža gadījumu skaits pieaug, tāpat arī mutes un rīkles dobuma vēžu skaits pieaug. Ja mēs varam šīs saslimšanas nepieļaut pašā saknē, tad tas ir obligāti jādara.

Kam pienākas šāda vakcīna un kur to saņemt?

Šī vakcīna ir iekļauta valsts apmaksāto vakcīnu sarakstā, un tā ir rekomendēta zēniem un meitenēm vecumā no 12 līdz pilniem 18 gadiem. Tātad to – valsts apmaksātu – var saņemt ikviena meitene un zēns. Vakcināciju veic ģimenes ārsti. Un arī tieši pirmais piedāvājums parasti nāk no ģimenes ārsta puses. 12 gadu vecumā ir vajadzīga vecāku piekrišana vakcinācijai, bet, ja vecāki atsakās, tad to ir svarīgi atcerēties, ka no 14 gadu vecuma bērns pats ir lemttiesīgs par savu ārstēšanu. Tātad – no 14 gadiem bērns var pats lemt, nākt pie sava ģimenes ārsta 14, 15, 16, 17 gados un izteikt vēlmi vakcinēties.

Valsts apmaksātu šo vakcinācijas kursu var uzsākt, kamēr paliek pilni 18 gadi. Tieši uzsākt, jo ir vajadzīgas divas vakcīnas ar pusgada intervālu, bet, ja uzsāk pirms pilniem 18 gadiem, tad viss kurss būs par nodokļu naudu.

Patlaban gan notiek sarunas par to, kā dara arī lielā daļā pasaules valstu, ka valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV mums būtu jāpaplašina līdz 26 gadu vecumam. Tiem, kas šo vakcīnu nav saņēmuši agrāk, un vakcinācija ir jāpaplašina arī īpašām riska grupām, un patlaban gan kolposkopijas biedrība, gan Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, Latvijas dzemdes kakla vēža izglītības fonds, Imunizācijas valsts padome, organizācija "Mammām un tētiem" un citi aktīvi strādā pie tā, lai mēs paplašinātu šo vakcināciju ar valsts finansējumu. Tikmēr pagaidām ir tā, ja kāds vēlas vakcinēties, sākot no 18 gadu vecuma, tad tas ir jādara pašiem par saviem līdzekļiem. Tad to var darīt faktiski jebkurā vakcinācijas kabinetā, un tāpat tās būs divas vakcīnas ar pusgada intervālu. Vienīgais izņēmums ir cilvēki ar imūnsupresiju (kuriem ir kādas imūnās sistēmas saslimšanas), kuriem ir nepieciešamas trīs vakcīnas devas, bet to izvērtē ārsti.

Cik daudziem vajadzētu būt vakcinētiem, lai būtu efekts no valsts apmaksātās vakcinācijas un tuvotos Pasaules Veselības organizācijas uzstādījumam par dzemdes kakla vēža elimināciju?

Pasaules veselības organizācijas mērķis ir 90 procenti pilnībā vakcinētu meiteņu līdz 15 gadu vecumam. Ideāli, ja tikpat liels būtu arī vakcinēto zēnu procents. Katrs vakcinēts jaunietis (meitene un zēns) tā ir gan individuālā aizsardzība, gan arī ieguldījums CPV eliminācijai no sabiedrības, tādējādi pasargājot arī tos, kas nav vakcinējušies! Ar vakcināciju mums patiesībā iet labāk nekā ar skrīningu. Mums vidējie rādītāji par pēdējiem gadiem ir apmēram 60 procentu aptvere – daudz zemāka nekā uzstāda Pasaules Veselības organizācija, bet mēs lēnām tuvojamies šim mērķim.

Tad jāaicina arī ģimenes ārstiem būt proaktīviem un vecākiem tāpat?

Jāatceras ir pilnīgi visiem! Protams, valsts apmaksāta vakcinācija mums ir pilnībā ģimenes ārstu rokās, un es jau domāju, ka ģimenes ārsti arī daudz dara un cenšas. Tomēr mūsu sabiedrībā ir arī skeptiskāk noskaņoti cilvēki, tostarp arī vecāku vidū. Pēdējos gados ir diezgan daudz kampaņu rīkots, un mēs redzam no tām efektu… Kad ir kāda izglītojošā kampaņa no Dzemdes kakla vēža izglītības fonda, no asociācijas, kolposkopijas biedrības, tad mēs redzam, ka nākamajos mēnešos pieaug dzemdes kakla vēža skrīninga aptvere un pieaug vakcinācijas aptvere.

Jāturpina nemitīgi izglītot gan kolēģi, ģimenes ārsti, gan arī sabiedrība kopumā. Man ļoti patīk šis teiciens: "Nav vīrusa – nav vēža". To uzsver Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja profesore Dace Zavadska, un tieši tā arī ir attiecībā uz CPV saikni ar dzemdes kakla vēzi, ieskaitot arī daļu no citiem vēžu veidiem. Ar vakcīnu mēs varam panākt to, ka organisms ar šo vīrusu nesaslimst, un jāatceras arī tas, ka šī vakcīna ir droša, pasaulē tai drīz jau būs 20 gadi. Ir savakcinētas miljoniem meitenes un daudz zēnu, un visu laiku tiek uzraudzīta drošība un efektivitāte. Latvijā izmantotā vakcīna ir pierādījusi sevi kā ārkārtīgi efektīva, kā arī ārkārtīgi droša, lai pasargātu mūsu bērnu nākotni no daudzām nopietnām un ļaundabīgām saslimšanām, kas dzīvi var ne tikai sabojāt un apdraudēt, bet arī atņemt.

