Arī dzīvesveidam ir nozīme

Kāpēc tā? Galvenie dzirdes riska faktori pieaugušam cilvēkam saistīti ar sirds asinsvadu slimībām, piemēram, paaugstinātu asinsspiedienu, kas var neatgriezeniski sabojāt smalkos dzirdes mehānismus auss iekšienē. Tāpat riska grupā ir cilvēki ar cukura diabētu un smēķētāji. Savukārt veselīgs dzīvesveids, ar sabalansētu uzturu un sportu, palīdz ilgāk saglabāt dzirdes kvalitāti. Regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo asins cirkulāciju un pozitīvi ietekmē gan ķermeņa, gan ausu veselību. Būtiski arī uzņemt nepieciešamās minerālvielas un vitamīnus – kāliju, cinku, magniju, A, C, D, E un B grupas vitamīnus. Praksē ievērota likumsakarība – jo labāks cilvēka vispārējs veselības stāvoklis, jo lielāka iespējamība saglabāt labu dzirdi pat sirmā vecumā.

Visu ar mēru!

Jāiegaumē, ka dzirdes pakļaušana skaņas viļņiem jau vismaz 85 decibelu apmērā var tai nopietni kaitēt. Tas ir līdzvērtīgi mašīnu taurēm vai zāles pļaujamās mašīnas rūkoņai. Rekomendēts šādā troksnī atrasties ne vairāk kā divas stundas. Pārbaudīta metode trokšņainā vidē ir dzirdes aizsardzības līdzekļu lietošana, kā auss aizbāžņi un skaņu slāpējošas austiņas. Salīdzinājumam uguņošana notiek apmērām 150 - 175 dB intervālā, un ir kategoriski aizliegts atrasties tās tuvumā, lai pasargātu sevi no akūtas vājdzirdības vai trokšņa ausīs. Tāpēc ieteicams maksimāli attālināties no skaņas avota (arī no bezvadu skaļruņa) un ierobežot skaņas ietekmes laiku. Ievērojot šos preventīvos soļus svētku laikā, tostarp baudot Jaungada sagaidīšanas priekšnesumus, ir iespējams mazināt skaļas skaņas ietekmi uz ausīm.