Tumšais tīmeklis, "tripi" un maldinošā drošības sajūta. Alise un "vieglās" narkotikas

Fraktāļu veidošanās, krāsu vibrācijas un mūzikas kļūšana par kaut ko maģisku – tāda ir narkotikas LSD jeb lizergīnskābes dietilamīda specifika un ietekme. Tā ir cita dimensija, kurā vari aizmirsties un izbēgt no pasaules problēmām. Taču ne vienmēr ilgtermiņa narkotiku lietošana ir tik krāsaina un spilgtu mirkļu pārpilna kā LDS "trips". Tā tomēr ir psihi ietekmējoša narkotika.

Alisei (vārds mainīts) šobrīd ir 22 gadi, un viņa lielāko daļu savas dzīves ir pavadījusi Rīgā. Šobrīd jauniete strādā profesijā, kas saistīta ar IT jomu. Viņa ir transpersona un šobrīd lieto hormonu preparātus. Taču viņas dzīvē klātesošas ir arī apreibinošās vielas, vairāk – LSD, ko pastiprināti lietoja, kad bija grūtības pieņemt savu ķermeni. Viņa neuzskata sevi par atkarīgu no LSD, metamfetamīna vai zālītes, lai arī tās ir viņas dzīvē klātesošas narkotikas, bet viņa ir atkarīga no nikotīna.