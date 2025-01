"Kā suga mēs esam samierinājušies ar nenovēršamo – mūsu pagrimumu, lejupslīdi un nāvi," saka Braiens Džonsons. "Es vēlos apgalvot, ka patiesība ir pilnīgi pretēja." 47 gadus vecais tehnoloģiju uzņēmējs ir apņēmies izmantot visu, ko piedāvā mūsdienu zinātne un tehnoloģijas, lai stātos pretī novecošanai un nāvei. Viņš ir galvenais varonis strīdīgajā dokumentālajā filmā "Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever", kurā tiek atklāts viņa radikālais un ārstu vadītais "pretnovecošanas protokols". Bet vai šī cīņa ir tā vērta?