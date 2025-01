Viena no astoņām sievietēm Latvijā savas dzīves laikā var saskarties ar krūts vēzi. Krūts vēzis ir biežākais nāves iemesls sievietēm Eiropas Savienībā, un šī problēma ir aktuāla arī Latvijā. 2023. gadā no krūts vēža priekšlaicīgi mirušas 411 sievietes. Un, lai arī šie skaitļi un fakti ir satraucoši, sievietes bieži tiek mierinātas, sakot – ja krūtī kaut ko satausti, nevajag uzreiz krist panikā. Tā ir smalka robeža no labdabīga veidojuma līdz kam ļaundabīgam, ko vari noskaidrot, tikai un vienīgi vēršoties pie ārsta.