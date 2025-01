Aptaukošanās: Kļūdainie ķermeņa masas mērījumi un īstās pazīmes

Tagad 56 pasaules medicīnas ekspertu komisija ierosina pārskatīt aptaukošanās definīciju un diagnosticēšanu. Nav izslēgts, ka aptaukošanos vairs nenoteiks tikai pēc ķermeņa masas indeksa jeb ĶMI. Piedāvātajās jaunajās vadlīnijās tiek ņemts vērā, kā liekais tauku daudzums ir sadalīts pa ķermeni un kā tas ietekmē orgānu funkcijas un cilvēka ikdienas dzīvi, paverot ceļu divām jaunām aptaukošanās kategorijām. "Mūsu pārskatītajās vadlīnijās ir ņemtas vērā aptaukošanās realitātes nianses, un tās ļauj nodrošināt personalizētu aprūpi," teica komisijas priekšsēdētājs, ārsts Frančesko Rubino no Londonas Karaliskās koledžas.

Kas ir ĶMI?

Kā diagnosticēt aptaukošanos?

Komisija iesaka izmantot kādu no šīm metodēm. Pirmā metode kombinē ķermeņa aprišu mērījumus (vidukļa apkārtmērs, vidukļa un gurnu attiecība vai vidukļa un auguma attiecība), ar ĶMI. Otra metode – ķermeņa izmēra mērījumi neatkarīgi no ĶMI; ķermeņa tauku mērījums ar kaulu blīvuma skenēšanu neatkarīgi no ĶMI; pieņēmums par lieko ķermeņa tauku daudzumu, ja ĶMI ir lielāks par 40.