Ledusskapja saturs var atklāt, vai domā kā bagāts cilvēks

"Ledusskapja saturs var pastāstīt, kā cilvēks mainās, kļūstot bagātāks," saka Taso Stasopulo, Londonā bāzētās investīciju firmas "Trineta" dibinātājs, kurš pievērsies visai neierastam hobijam – ledusskapja satura analīzei. Viņš uzskata, ka, aplūkojot to, ko cilvēki glabā savos ledusskapjos, var prognozēt viņu nākotnes tēriņu paradumus. Un ne tikai – katrs ledusskapis atklāj daudz par to īpašniekiem, par to, kā viņi mainās un attīstās, kļūstot bagātāki. Viņaprāt, ir zināma saikne starp ienākumiem un uztura izvēlēm.

Portāls "English El Pais" raksta par Stasopulo pētījumu, kurā viņš uzdevis cilvēkiem jautājumu, kā mainītos viņu uzturs, ja viņi saņemtu algas paaugstinājumu. Izrādās, ka visi atbildējuši, ka nekas būtiski nemainītos. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka bagātība ietekmē cilvēku uztura izvēles.

Viens no pierādījumiem radās, kad viņš satika kādu sievieti no visai pieticīgas, varētu pat teikt nabadzīgas ģimenes, un aizveda viņu uz veikalu. Parasti viņas mājās pārtika bija ļoti vienkārša – pākšaugi, rīsi, marinēti gurķi. Viņš viņai iedeva naudu, un rezultāti bija pārsteidzoši. Sieviete izvēlējās "Coca Cola", "Cadbury" šokolādi un dažādus sāļos našķus, kas būtiski atšķīrās no tās pārtikas, ko viņa parasti iegādājās savam ģimenes galdam. Stasopulo secināja, ka ledusskapji var sniegt vērtīgas norādes par to, kā cilvēki tērētu naudu, ja viņiem tās būtu vairāk.

No tā brīža uzņēmējs sāka kolekcionēt fotogrāfijas, kārtojot tās atbilstoši ledusskapja īpašnieku ienākumiem, lai redzētu, kā mainās saturs. Viņš atklāja, ka cilvēki ar mazākiem ienākumiem ledusskapjus izmanto, lai tajos uzglabātu sastāvdaļas tradicionālu ēdienu gatavošanai vai arī ēdiena atlikumus.

Vidusslāņa ledusskapjos sāka parādīties dažādi našķi un starptautiskie zīmoli – bezalkoholiskie dzērieni, alus un saldējums. "Kad kāds ģimenes loceklis sāk pelnīt vairāk, viņš vēlas saviem tuviniekiem dot to, ko agrāk nevarēja atļauties," skaidro Stasopulo. "Ledusskapis kļūst par viņu mājas lepnumu."

Savukārt, kad ģimene kļūst vēl turīgāka, ledusskapī parādās vēl lielākas pārmaiņas. Ja agrāk bija tikai viens saldējuma zīmols, ar vienu garšu, tad tagad katrs ģimenes loceklis izvēlas savu iecienīto garšu. Un šajā ienākumu līmenī ledusskapjos var atrast produktus no dažādām pasaules kultūrām un veselīgas alternatīvas – diētiskos, probiotiskos un zema tauku satura pārtikas produktus.

Turīgu cilvēku ledusskapji ir pilni ar bioloģiskajiem produktiem, kas iepakoti atkārtoti izmantojamos iepakojumos, un šie produkti bieži ir daudz dārgāki nekā ierastie pārtikas produkti.

Ko no tā secināt? Ledusskapji ir vairāk nekā tikai vieta, kur uzglabāt ātri bojājošos produktus. To saturs var sniegt daudz informācijas par cilvēkiem un to, kā mainās viņu dzīves līmenis. Ja visi uz planētas dzīvojošie cilvēki sēstos pie viena galda, viņu ēdienu šķīvji veidotu dzīvu attēlu par daudzveidīgo pasauli. Aiz ledusskapja durvīm slēpjas bagātīga informācija, kas palīdz saprast, kas ir jaunie patērētāji un kā viņi varētu tērēt savu naudu.

