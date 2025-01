Vai žultsakmeņu gadījumā vērts dzert žulti dzenošas tējas?

"Jāpalasa, kas ir to tēju sastāvā. Pamatā tās ir tējas gremošanas darbības uzlabošanai. Un ko tas nozīmē? To, ka tās ir žulti dzenošas. Ja cilvēkam ir akmeņi žultspūslī, tad žulti speciāli dzīt nevajag, tieši otrādi. Dzenot žulti, mēs to risku, ka kaut kas var atgadīties, palielinām," tā paskaidro profesors, ķirurgs Haralds Plaudis. "Tējas ir brīnišķīgas, bet cilvēkiem, kuriem nav žultsakmeņu," viņš norāda. Žulti dzenošas ir rūgtvielas, tātad arī kafija, kakao produkti, piparmētra, pelašķi, kaķpēdiņas, apiņi.