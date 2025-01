Vai drīkst slepeni ierakstīt sarunu ar ārstu pierādījumu gūšanas nolūkos

Cik tālu drīkst iet pacients, lai gūtu pierādījumus savām aizdomām par to, ka ārsts nepilda savus tiešos pienākumus? Sarunu drīkst ierakstīt, lai to pēcāk iesniegtu Veselības inspekcijai? To visu skaidro jomas speciālisti. Un izrādās, ka slepeni ierakstīt drīkst tikai tad, ja tam ir attaisnojams mērķis, piemēram, tas ir vienīgais veids, kā atklāt pretlikumīgu darbību. Vienlaikus saskaņā ar datu aizsardzības nosacījumiem jāņem vērā vēl virkne dažādu apstākļu. Kādi?