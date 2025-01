Mēs esam tas, ko ēdam – ēdienkarte veselīgiem, spīdīgiem matiem

Diezgan pašsaprotami, galu galā pietiekams vitamīnu un minerālvielu daudzums ir būtisks ne tikai matu veselībai , bet arī vispārējai veselībai. Kā uzturs ietekmē mūsu matu veselību, un kuri ir labākie pārtikas produkti, ko ēst, lai mati izskatītos krāšņi – neatkarīgi no tā, cik gadu desmitu jau ir aiz muguras?

"Izmaiņas matu izskatā, apjomā vai blīvumā var liecināt par to, ka mūsu uzturā trūkst uzturvielu," izdevumā "Vogue" skaidro pārtikas tehnoloģe un uztura un dietoloģijas eksperte Beatrise Roblesa. Viņa saka, ka svarīgi ir atcerēties, ka matu veselību veicina ne tikai konkrēti pārtikas produkti, bet viss uzturs kopumā. Ja ir noteiktu uzturvielu deficīts, tas var negatīvi ietekmēt veselību un izskatu.

Taču ne tikai uzturvielu trūkums var ietekmēt mūsu matus, to ietekmē arī dzīvesveids. "Tādi toksiski ieradumi kā alkohola lietošana negatīvi ietekmē matu veselību," viņa saka, piebilstot, ka arī pārēšanās un fizisko aktivitāšu trūkums var atstāt negatīvu ietekmi.

Ko ēst?

Augļi un dārzeņi ir pilni ar vitamīniem, minerālvielām un antioksidantiem – daudzi no tiem, kā pierādīts, veicina matu augšanu. Vitamīni un minerālvielas ir svarīgi normālai šūnu augšanai un darbībai, un, ja to trūkst, tie var veicināt matu izkrišanu.

Uzturvielas

Lai pārliecinātos, cik svarīgi ir augļi un dārzeņi, Roblesa piemin pieticīgo puravu. "Puravi ir tādas pašas ģints dārzeņi kā ķiploki vai sīpoli," viņa norāda. "Viena no šo augu atšķirīgajām īpašībām ir to spēcīgā, asā garša, ko rada sēra savienojumi, un tie izceļas ar K vitamīna, C vitamīna un mangāna saturu."