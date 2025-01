Steiku, vistu, jūras veltes nevajadzētu sildīt mikroviļņu krāsnī. Eksperte paskaidro iemeslu

Cieti vārītas olas var eksplodēt

Ar C vitamīnu bagāti pārtikas produkti

Tā kā C vitamīns ir ūdenī šķīstošs vitamīns, kas ir ļoti jutīgs pret karstumu, nelietojiet mikroviļņu krāsni pārtikas produktus, kas ir bagāti ar šo vitamīnu. "Karstuma iedarbībā C vitamīns sadalās un tiek iznīcināts," Holtzere skaidro. C vitamīniem bagāti pārtikas produkti ir brokoļi, paprika, ogas un zaļie lapu dārzeņi. "Lai saglabātu šajos produktos esošā C vitamīna integritāti, es iesaku tos pēc iespējas biežāk lietot neapstrādātus."