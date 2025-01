Raudošs vīrietis – jaunais ideāls attiecībās un guļamistabā

Attiecību eksperte un grāmatas "Men Need Love Too" autore Marina Lazaris uzskata, ka vīrieši, kuri raud, ir labākie romantisko attiecību partneri. Un nav runa par to, ka šāds vīrietis ir "pārāk mīksts", bet gan par to, ka viņš ir emocionāli atvērtāks un patiesi spēj izjust un dalīties savās jūtās.